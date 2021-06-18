"Щоб не було зради": Лукашенко звернувся до послів перед відправкою "на чужину"

"Я просто публічно хочу вас попередити: що ви, грамотні, досвідчені люди, маєте право мати і маєте свою точку зору і свою думку. Але ви знаєте, куди йдете. Ви представляєте країну і президента там, куди вас сьогодні направлять. Тому, я так вважаю, що ту політику, яку здійснює керівництво країни, ви беззастережно підтримуєте. Якщо ні або змінилася думка - треба прийти, тихо, спокійно, без помпи, сказати, що "я не можу". Щоб зради не було", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що серед колишніх білоруських послів були ті, хто не підтримав його.

"Нехай це й поодинокі випадки, але це неприйнятно. Ви більше ніж військові. Військові при погонах, як і ви, але в основному тут в країні. А ви на чужину їдете, і, дивлячись на вас, люди там на місці (в Монголії, Ірані або на Кубі) будуть робити висновки про нашу країну. Тому будьте гідні країни, перш за все, і білоруського народу. Постарайтеся зробити так, щоб потім і вам не було соромно і боляче за ці прожиті роки", - додав Лукашенко.

Білоруську дипмісію в Ірані очолить начальник управління Африки і Близького Сходу МЗС Білорусі Дмитро Кольцов. Начальник Головного управління міжнародного співробітництва і торгівлі Апарату Ради Міністрів Дмитро Горелік призначений послом Білорусі в Монголії.

Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Литві Валерій Барановський полетить керувати білоруським посольством на Кубі.

Лукашенко також погодив призначення Дмитра Ємельянова Генеральним консулом Білорусі в Чунціні (Китай).