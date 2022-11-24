ЧМ-2022: Сборная Бразилии благодаря шедевру Ришарлисона уверенно обыграла Сербию

Дубль форварда лондонского "Тоттенхэма" Ришарлисона обеспечил национальной команде Бразилии комфортный счет по итогам поединка со сборной Сербии на групповом этапе катарского Мундиаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа G, 1-й тур

Бразилия – Сербия – 2:0

Голы: Решарлисон, 62, 73

Начали команды на равных. Балканцы пытались отвечать атакой на каждый выпад бразильских мастеров. Но моменты тратили пентакампеоны. А сборная Сербии практически ничего не сделала до перерыва.

Первая возможность на 14-й минуте. Это Неймар решил проверить бдительность голкипера "сухим листом" с углового на левом фланге. Но Ваня Милинкович-Савич отбил мяч с линии ворот. А перед перерывом перспективный шанс Винисиуса на левом краю штрафной нивелировал Миленкович.

Со старта второго тайма давление Бразилии усилилось, так что моментов стало больше. Вот Рафинья не смог переиграть вратаря после перехвата на чужой половине. Неожиданный же выстрел Алекса Сандро попал в штангу. А потом за дело взялся Ришарлисон.

Нападающий "Тоттенхэма" открыл счет на 62-й минуте, оказавшись в нужном месте в нужное время. Винисиус остро прострелил вдоль ворот с левого фланга, Ваня Милинкович-Савич отбил перед собой, а "девятка" пентакампеонов добил мяч в сетку.

А через каких-то 11 минут Ришарлисон оформил настоящий шедевр. Голевая комбинация началась привычно – с левого края атаки, где неутомимый Винисиус "шведой" вырезал мяч в центр штрафной площадки. Уже там "Помбо" принял мяч и боковыми ножницами эффектно вколотил мяч под стойку.

Пошел кураж. Каземиро решился пробить с дистанции, но мяч угодил в перекладину. Далее Фред с полукруга штрафной зоны пытался попасть в левый угол – вратарь потянул удар хавбека. Но забить еще было не суждено.