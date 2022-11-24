ЧС-2022: Збірна Бразилії завдяки шедевру Рішарлісона впевнено обіграла Сербію

Дубль форварда лондонського "Тоттенхема" Рішарлісона забезпечив національній команді Бразилії комфортний рахунок за підсумками двобою зі збірною Сербії на груповому етапі катарського Мундіалю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група G, 1-й тур

Бразилія – Сербія – 2:0

Голи: Рішарлісон, 62, 73

Розпочали команди на рівних. Балканці намагалися відповідати атакою на кожен випад бразильських майстрів. Але моменти марнували пентакампеони. А збірна Сербії фактично нічого не створила до перерви.

Перша нагода виникла на 14-й хвилині. Це Неймар вирішив перевірити пильність голкіпера "сухим листом" із кутового на лівому фланзі. Та Ваня Мілінковіч-Савіч відбив м'яч із лінії воріт. А перед перервою перспективний шанс Вінісіуса на лівому краю штрафного нівелював Міленковіч.

Зі старту другого тайму тиск Бразилії посилився, тож моментів стало більше. Ось Рафінья не зумів переграти воротаря після перехоплення на чужій половині. Несподіваний же постріл Алекса Сандро поцілив у стійку. А потім до справи взявся Рішарлісон.

Нападник "Тоттенхема" відкрив рахунок на 62-й хвилині, опинившись у потрібному місці в потрібний час. Вінісіус гостро прострілив уздовж воріт із лівого флангу, Ваня Мілінковіч-Савіч відбив перед собою, а "дев'ятка" пентакампеонів добив м'яч у сітку.

А за якихось 11 хвилин Рішарлісон оформив справжній шедевр. Гольова комбінація розпочалася звично – з лівого краю атаки, де невтомний Вінісіус "шведою" вирізав м'яч до центру штрафного майданчика. Уже там "Помбо" прийняв м'яч і боковими ножицями ефектно вгатив м'яч під стійку.

Пішов кураж. Каземіро наважився пробити з дистанції, але м'яч влучив у поперечину. Далі Фред із півкола карної зони намагався поцілити в лівий кут – воротар потягнув удар хавбека. Та забити ще не судилося.