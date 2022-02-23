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Надзвичайний, а не воєнний: СБУ зробило заяву щодо введення НС в Україні

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Київ, Середа 23 лютого 2022 15:37
Надзвичайний, а не воєнний: СБУ зробило заяву щодо введення НС в Україні Фото: СБУ зробило заяву щодо введення НС в Україні (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Службі безпеки України заявили, що введення надзвичайного стану в Україні є необхідним та не відобразиться на повсякденному житті громадян. При цьому жодних підстав для тривоги немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ у Facebook.

"Звертаємо вашу увагу - введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані. Адже кожен регіон України має свою безпекову специфіку", - йдеться в заяві.

У відомстві запевняють, що немає жодних підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків.

"Мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде скасовано. Наразі немає підстав для тривоги. Іде максимально злагоджена робота для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки", - зазначають в СБУ.

Там додають, що введення надзвичайного стану в країні надає додаткові інструменти для їх нейтралізації, покращення захисту об’єктів критичної інфраструктури та громадського порядку, недопущення диверсій, протидії іншим проявам гібридної війни.

Надзвичайний стан в Україні

Зазначимо, сьогодні РНБО ухвалило рішення ввести надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. Тепер рішення за парламентом.

Як повідомили РБК-Україна, сьогодні Верховна рада розгляне введення надзвичайного стану в Україні під час позачергового засідання.

Крім того, оперативний штаб Києва винесе рішення щодо введення надзвичайного стану в місті.

Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.

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