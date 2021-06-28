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Грози, град та посилення вітру: українців попередили про погіршення погоди

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Україна, Понеділок 28 червня 2021 10:29
Грози, град та посилення вітру: українців попередили про погіршення погоди Фото: в Україні очікується погіршення погодних умов (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 28 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, град і сильний вітер.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, сьогодні в Україні, крім західних і більшості південних областей, очікуються грози.

Водночас у східній частині в окремих районах синоптики прогнозують град і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду.

При цьому в Києві та області очікуються грози. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

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