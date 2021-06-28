Грози, град та посилення вітру: українців попередили про погіршення погоди
Фото: в Україні очікується погіршення погодних умов (Getty Images)
У понеділок, 28 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, град і сильний вітер.
Так, сьогодні в Україні, крім західних і більшості південних областей, очікуються грози.
Водночас у східній частині в окремих районах синоптики прогнозують град і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду.
При цьому в Києві та області очікуються грози. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.