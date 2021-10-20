Надзвичайна ситуація з постачанням газу: Шмигаль пояснив рішення в областях

Запровадження в областях надзвичайної ситуації із постачання газу було суто технічним. Ці рішення дозволили бюджетним установам підписати контракти з "Нафтогазом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 20 жовтня, яке транслювалося на Youtube .

"Минулого тижня низка регіонів та міст оголошували надзвичайну ситуацію через постачання газу. Такі рішення були суто технічними і дозволили швидше виконати меморандум, який у вересні уряд підписав з "Нафтогазом" та місцевою владою", - сказав він.

За його словами, запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на поставку газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах.