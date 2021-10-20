Надзвичайна ситуація з постачанням газу: Шмигаль пояснив рішення в областях
Запровадження в областях надзвичайної ситуації із постачання газу було суто технічним. Ці рішення дозволили бюджетним установам підписати контракти з "Нафтогазом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду 20 жовтня, яке транслювалося на Youtube.
"Минулого тижня низка регіонів та міст оголошували надзвичайну ситуацію через постачання газу. Такі рішення були суто технічними і дозволили швидше виконати меморандум, який у вересні уряд підписав з "Нафтогазом" та місцевою владою", - сказав він.
За його словами, запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило "Нафтогазу" швидко укласти договори на поставку газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах.
Як повідомляло РБК-Україна, низка областей оголосили ситуацію з постачанням газу бюджетним установам надзвичайною. Це дозволить скоротити процедуру закупівлі газу.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" назвав ціну на газ для бюджетних та релігійних установ. Компанія пропонує школам, лікарням та дитсадкам купувати газ за тарифом 13,7 гривень за кубометр без ПДВ та транспортування. З урахуванням транспортування газу та ПДВ тариф для бюджетних установ складе 16,8 гривень за кубометр. "Нафтогаз" пропонує контракт на 15 місяців, тобто до кінця 2022 року.
Раніше Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ повинен врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.