RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні запровадили надзвичайний стан. Рада підтримала

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України прийняла рішення про введення надзвичайного стану по всій країні. Нардепи схвалили указ президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Народні депутати підтримали звернення РНБО про запровадження НС по всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. "За" проголосувало 335 народних депутатів.

На скільки вводять НС

Як повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов, надзвичайний стан в Україні вводиться строком на 30 днів з можливістю продовження ще максимум на 30 днів.

Які введуть в Україні обмеження

Секретар РНБО перерахував наступні обмеження, які можуть водитися при НС в Україні:

  • посилення охорони громадського порядку,
  • обмеження руху транспорту,
  • огляд транспорту,
  • перевірка документів.
Читайте РБК-Україна в Google News
Надзвичайний стан