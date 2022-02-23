В Украине ввели чрезвычайное положение. Рада поддержала

Народные депутаты поддержали обращение СНБО о введении ЧС по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. "За" проголосовали 335 народных депутатов.

На сколько вводят ЧС

Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с возможностью продления еще максимум на 30 дней.

Режим чрезвычайного положения в Украине вступит в силу в 00:00 24 февраля.

Какие введут в Украине ограничения

Секретарь СНБО перечислил следующие ограничения, которые могут водиться при ЧП в Украине: