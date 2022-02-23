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В Украине ввели чрезвычайное положение. Рада поддержала

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины приняла решение о введении чрезвычайного положения по всей стране. Нардепы одобрили указ президент Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Народные депутаты поддержали обращение СНБО о введении ЧС по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. "За" проголосовали 335 народных депутатов.

На сколько вводят ЧС

Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с возможностью продления еще максимум на 30 дней.

Режим чрезвычайного положения в Украине вступит в силу в 00:00 24 февраля.

Какие введут в Украине ограничения

Секретарь СНБО перечислил следующие ограничения, которые могут водиться при ЧП в Украине:

  • усиление охраны общественного порядка,
  • ограничение движения транспорта,
  • осмотр транспорта,
  • проверка документов;
  • запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок;
  • ограничения на въезд и выезд в/из населенного пункта и области;
  • эвакуация населения из мест, опасных для проживания;
  • запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без уведомления военкомата;
  • запрет на изготовление и распространение материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
  • особые правила использования связи и интернета (в случае необходимости).

Напомним, решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) утром 23 февраля.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.

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