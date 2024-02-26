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В четырех городах Донецкой области сокращают подачу воды: что известно

Донбасс, Понедельник 26 февраля 2024 11:10
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В четырех городах Донецкой области сокращают подачу воды: что известно Фото: подача воды в Краматорск, Славянск, Константиновку сокращена 26 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четырех городах Донецкой области - Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка - сократят подачу воды с 26 февраля. Ремонтные работы продляться около 7 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка - в этих городах подача воды временно будет сокращена на четверть", - рассказал он.

Как пояснил глава ОВА, один из магистральных водопроводов получил многочисленные повреждения в результате вражеских обстрелов и имеет большие потери воды.

"Специалисты должны устранить проблемы в по меньшей мере 12 местах, поэтому сегодня с 11 утра этот водопровод будет остановлен. По предварительным оценкам, работы будут продолжаться около недели. Прошу в это время более бережно пользоваться водой", - сказал Филашкин.

Он добавил, что в работе остается другой водопровод, способный поддержать водоснабжение на высоком уровне, но, к сожалению, не в полном объеме.

Проблемы с водой в Донецкой области

Проблемы с водой, в частности в Краматорске, начались после обстрела 20 февраля. В частности, тогда сообщалось о поврежденной инфраструктуре, а местные власти предупреждали о проблемах с водой - вода, что подается на город, техническая.

Кроме того, в прокуратуре уточняли, что из-за обстрела Краматорска пострадали шесть человек. Четверо из них - сотрудницы коммунального предприятия. Также под завалами может находиться человек. Позже количество пострадаыших возросло до 7.

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