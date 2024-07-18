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Из-за аварии на двух энергообъектах свет будут выключать дольше, - "Укрэнерго"

Четверг 18 июля 2024 12:46
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Из-за аварии на двух энергообъектах свет будут выключать дольше, - "Укрэнерго" Фото: из-за аварии на двух энергообъектах свет будут выключаться дольше (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Укрэнерго" вынуждено увеличить количество отключений света в Киеве и 11 областях в результате выхода из строя оборудования на двух энергетических объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях ", – говорится в нем.

В то же время в других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, в другие часы – три очереди.

В "Укрэнерго" объяснили, что применение более трех очередей графиков отключений означает, что ограничения распространяются на большее количество потребителей.

Системный оператор напомнил, что графики отключений света – это следствие 8 массированных обстрелов украинской энергосистемы, в результате чего было потеряно более 9 ГВт мощностей.

Ранее сообщалось, что летняя жара привела к увеличению нагрузки на энергосистему из-за роста потребления электроэнергии.

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