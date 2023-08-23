На четырех АЭС Украины состоялись ротации миссий МАГАТЭ

По данным инспекции, на прошлой неделе на ОП "Ровенская АЭС", ОП "Южноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" были успешно проведены одиннадцатые ротации экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии.

На этой неделе успешно проведена тринадцатая ротация экспертов постоянной мониторинговой миссии на ГСП "Чернобыльская АЭС".

Работа МАГАТЭ в Украине с начала вторжения РФ

МАГАТЭ после полномасштабного вторжения РФ создало постоянные представительства на всех украинских АЭС. Специалисты международной организации постоянно контролируют их состояние и нормы безопасности.

В частности, миссия МАГАТЭ на прошлой неделе провела дополнительные инспекции и обходы Запорожской атомной электростанции. Миссия пока не обнаружила тяжелую военную технику, взрывчатку или мин на станции.

Миссии пока не был предоставлен запрошенный доступ на крыши реакторов и их турбинные залы, включая представляющие особый интерес блоки 3 и 4.

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