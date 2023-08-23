На чотирьох АЕС України відбулися ротації місій МАГАТЕ

За даними інспекції, на минулому тижні на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено одинадцяті ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії.

На цьому тижні успішно проведено тринадцяту ротацію експертів постійної моніторингової місії на ДСП "Чорнобильська АЕС".

Робота МАГАТЕ в Україні з початку вторгнення РФ

МАГАТЕ після повномасштабного вторгнення РФ створило постійні представництва на всіх українських АЕС. Фахівці міжнародної організації постійно контролюють їх стан та норми безпеки.

Зокрема, місія МАГАТЕ минулого тижня провела додаткові інспекції та обходи Запорізької атомної електростанції. Місія поки що не виявила важкої військової техніки, вибухівки чи мін на станції.

Місії поки не було надано запитаний доступ на дахи реакторів та їх турбінні зали, включаючи блоки 3 і 4, які представляють особливий інтерес.

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