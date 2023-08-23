UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На чотирьох АЕС України відбулися ротації місій МАГАТЕ

Фото: на чотирьох АЕС України відбулися ротації місій МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На чотирьох атомних електростанціях України відбулися ротації місій МАГАТЕ, які було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

За даними інспекції, на минулому тижні на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено одинадцяті ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії.

На цьому тижні успішно проведено тринадцяту ротацію експертів постійної моніторингової місії на ДСП "Чорнобильська АЕС".

Робота МАГАТЕ в Україні з початку вторгнення РФ

МАГАТЕ після повномасштабного вторгнення РФ створило постійні представництва на всіх українських АЕС. Фахівці міжнародної організації постійно контролюють їх стан та норми безпеки.

Зокрема, місія МАГАТЕ минулого тижня провела додаткові інспекції та обходи Запорізької атомної електростанції. Місія поки що не виявила важкої військової техніки, вибухівки чи мін на станції.

Місії поки не було надано запитаний доступ на дахи реакторів та їх турбінні зали, включаючи блоки 3 і 4, які представляють особливий інтерес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭВійна Росії проти України