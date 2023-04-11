Четырехдневная рабочая неделя: в Испании стартовал эксперимент

В Испании, в Валенсии, стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей и дополнительным выходным в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Valencia Plaza .

Пилотный проект с введением четырехдневной рабочей недели в Валенсии продлится до 7 мая. В городском совете отметили, что цель - узнать влияние 32-часовой рабочей недели на "гражданские аспекты" горожан, а не бизнес и финансы.

"Мы работаем над вещами, которые приносят непосредственную пользу людям, многие из них касаются организационных вопросов, организации общества", – заявил мэр Валенсии Хоан Рибо.

Благодаря эксперименту Валенсия становится первым городом в мире, реализующим проект с 32-часовой рабочей неделей, говорится в сообщении.