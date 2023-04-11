UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чотириденний робочий тиждень: в Іспанії стартував експеримент

Фото: В Іспанії вводять чотириденний робочий тиждень (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Іспанії, у Валенсії, стартував експеримент із чотириденним робочим тижнем і додатковим вихідним у понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Valencia Plaza.

Пілотний проект із введенням чотириденного робочого тижня у Валенсії триватиме до 7 травня. У міській раді зазначили, що мета - дізнатися вплив 32-годинного робочого тижня на "громадянські аспекти" містян, а не бізнес та фінанси.

"Ми працюємо над речами, які приносять безпосередню користь людям, багато з них стосуються організаційних питань, організації суспільства", - заявив мер Валенсії Хоан Рібо.

Завдяки експерименту Валенсія стає першим містом у світі, яке реалізує проект із 32-годинним робочим тижнем, йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, в Іспанії ініціюють проведення "канікул солідарності" для українських дітей, які жили й живуть в умовах бомбардувань.

Нагадаємо, Реал Мадрид впевнено обіграв Барселону та вийшов у фінал кубка Іспанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяВаленсия