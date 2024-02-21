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Восстановившаяся российская армия пытается отбить Работино, - британская разведка

Украина, Среда 21 февраля 2024 11:25
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Восстановившаяся российская армия пытается отбить Работино, - британская разведка Фото: российская армия пытается отбить Работино (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Сухопутные войска России продолжили и, скорее всего, усилили наступление в направлении села Работино, которое ВСУ отбили во время контрнаступления летом 2023 года. С тех пор село остается на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российская 58-я общевойсковая армия и российские воздушно-десантные войска (ВДВ), действовавшие в этом районе, понесли тяжелые потери в ходе украинского контрнаступления.

Однако, по данным британской разведки, снизившийся с тех пор темп боевых действий и продолжающиеся усилия России по вербовке, вероятно, позволили российским силам на этом направлении восстановиться.

"За последнюю неделю российские силы усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", - отмечают в Минобороны Британии.

Восстановившаяся российская армия пытается отбить Работино, - британская разведкаhttps://deepstatemap.live/

Напомним, 47-я и 82-я бригады ВСУ освободили село Работино в Запорожской области 23 августа 2023 года.

По данным CNN, российская армия в феврале 2024 года сосредоточила на Запорожском направлении около 50 тысяч своих солдат.

Ранее Институт изучения войны (ISW) в своем отчете писал о том, что россияне продолжают штурмы в районе Работино. При этом российские пропагандисты утверждали, что их войска якобы подобрались к окрестностям села.

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Запорожье Вооруженные силы Украины
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