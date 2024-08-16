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Костюк без шансов проиграла Свентек на Cincinnati Open

Цинциннати, Пятница 16 августа 2024 20:43
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Костюк без шансов проиграла Свентек на Cincinnati Open Фото: Марта Костюк потерпела поражение от первой ракетки мира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила польке Иге Свентек в третьем круге соревнований в американском Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Cincinnati Open, 3-й раунд

Свентек – Костюк – 2:0 (6:2, 6:2)

Начали встречу соперницы с обмена брейками. Но дальше с конкуренцией не сложилось, ведь Свентек полностью завладела инициативой. Польская теннисистка еще дважды взяла подачи Костюк и закрыла партию всего за 31 минуту.

Во втором сете первая ракетка мира с брейком быстро создала гандикап (3:0). Украинка пыталась сопротивляться, но в восьмом гейме провалила собственную подачу. Второго брейка полячке хватило для всеобщей победы.

Итак, Костюк проиграла Свентек третий очный матч. Ранее украинская теннисистка потерпела поражения от нее на "Ролан Гарросе-2021" и в американском Индианаполисе весной. Выиграть турнир полячке удалось только в этом году.

В следующем раунде Свентек встретится с победительницей противостояния итальянки Ясмине Паолини и нейтральной россиянки Мирры Андреевой. Они сыграют очный поединок в пятницу поздно вечером. Призовой фонд турнира составил свыше 3,2 млн долларов.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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