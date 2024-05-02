В Днепре вор со стажем украл телевизор из McDonald's и получил "уголовку": как работает закон

Вор со стажем

Эпизоды краж, которые описываются в тексте приговора, мужчина совершил еще в 2018 году. В марте, договорившись со своей знакомой, мужчина решил обворовать парикмахерскую на автовокзале. Пока женщина наблюдала за обстановкой, мужчина взломал парикмахерскую и унес оттуда "наживы" на 17 тысяч гривен: фен для волос, телевизор "LG", тюнер и две парикмахерские машинки.

В июне он вынес из супермаркета четыре пачки кофе "Якобс" и хлопковую эко-сумку "Сова", куда и положил кофе. Спустя 10 дней он пришел в этот же магазин и решил не ограничиваться одним кофе – кроме еще одной пачки "Якобс", горе-вор украл макароны, сгущенное молоко, две пачки сыра "Комо" и малину. На выходе его задержала охрана – мужчине пришлось отдать продукты и уйти ни с чем.

Спустя полгода этот же вор зашел в McDonald's и каким-то образом украл оттуда телевизор "Ergo".

Пока шел суд, мужчина уже сидел в тюрьме за очередную кражу по приговору от 2023 года, поэтому меру пресечения ему не выбирали. 15 апреля 2024 года приговорили к пяти годам тюрьмы.

Наказание за кражи

Кражи в продуктовых магазинах квалифицируются как в Кодексе про административные правонарушения (по статье 51 – ред.), так и в Уголовном кодексе (статья 185 – ред.). Поэтому между разными эпизодами краж довольно тонкая грань, отмечает адвокат Евгений Горелик.

"Мелкая кража – это та сумма, по которой стоимость похищенного не превышает 0,2 уровня необлагаемого налогом минимума. На данный момент - 302,8 грн. Если стоимость похищенного имущества превышает 302,8 грн, наступает уголовная ответственность", – отмечает Горелик в комментарии РБК-Украина.

Сегодня суд определяет ответственность согласно военному положению, поэтому кража в магазинах на сумму, больше минимального порога, сразу квалифицируется по части 4 статьи 185, наказание за которую – от 5 до 8 лет лишения свободы.

Охранники в магазинах имеют право на так называемое "гражданское задержание". Права представителей охраны регулирует Закон Украины "Об охранной деятельности". Согласно этому закону, охранник – это персонал или самого магазина или компании, которая относится к охранной деятельности, имеет соответствующую лицензию. Охранники не имеют право самостоятельно осматривать личные вещи, но могут попросить человека их показать.

"Охранник имеет право на задержание лица в следующих случаях: 1) при совершении или покушении на совершение уголовного правонарушения 2) непосредственно после совершения уголовного преступления или во время непрерывного преследования лица, подозреваемого в его совершении. "Гражданское задержание" сводится к задержанию лица и доставке его в правоохранительные органы или вызову полиции", – добавляет Горелик.

Если же человек сам добровольно отдал охране товар, тут каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Если ситуация была расценена, как целенаправленная кража, с человеком будет разбираться полиция. Если же он докажет, что взял товар случайно, его могут отпустить.