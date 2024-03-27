Администратор Telegram-канала украла почти 1 млн гривен пожертвований, ее разоблачили

Администратора Telegram-канала разоблачили на краже денег, которые она собирала в виде сборов для военных. Женщина присвоила почти миллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

В ходе обысков по месту жительства женщины правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон, деньги. Злоумышленнице объявили подозрение в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Таким образом за полгода подозреваемая получила от граждан почти 1 млн гривен.

Мошенница собирала деньги якобы на военное снаряжение, автомобили, квадрокоптеры. Псевдоволонтерша указывала реквизиты своих банковских карт, а после присваивала пожертвования.

Фигуранткой дела оказалась жительница Киева, которая являлась администратором известного Telegram-канала Никополя Днепропетровской области. Женщина неоднократно собирала средства якобы на нужды военных.

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Ранее СБУ сообщила, что в Украине ликвидировали более 100 мошеннических call-центров, которые похищали персональные данные и деньги украинцев. В Офисе генпрокурора сообщили, что годовой оборот мошенников составил 3 млрд гривен.

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