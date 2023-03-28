Украина хочет децентрализовать генерацию энергетики до следующей зимы

Украина планирует децентрализовать генерацию электроэнергии к следующей зиме. Сделать это хотят через наращивание маневровых мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко во время визита в Брюссель встретился с вице-президентом Еврокомиссии по межинституциональным отношениям Марошем Шефчовичем.

Галущенко отметил, что ситуация с генерацией электроэнергии в Украине стабилизировалась, есть резервные мощности, которые позволяют экспортировать электроэнергию в европейские страны.

"В процессе подготовки к следующей зиме Украина планирует максимально децентрализовать генерацию электроэнергии за счет наращивания маневровых мощностей. Стороны обсудили соответствующие направления сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и использования газовых турбин", - говорится в сообщении.

Министр энергетики также надеется на скорейшее решение ENTSO-E об увеличении возможностей для импорта и экспорта электроэнергии между Украиной и ЕС. Полученные от экспорта средства позволят, в частности, стабилизировать финансовое состояние энергетических компаний, которые понесли значительные потери от атак РФ, и подготовиться к следующему отопительному сезону.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшую интеграцию Украины в европейские рынки электрической энергии и газа. Галущенко заявил о заинтересованности Украины в участии в платформе совместных закупок природного газа.

Политики также заявили о важности сохранения санкций против РФ в энергетическом секторе и их расширении на российскую ядерную отрасль.

Шефчович отметил, что ЕС будет продолжать поддержку Украины в борьбе с агрессором и сохранять политическое давление на РФ.