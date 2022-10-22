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За четыре часа ВСУ сбили около 20 российских ракет

Фото: за четыре часа ВСУ сбили около 20 российских ракет (иллюстрация/t me pavlo_kyrylenko donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Во время масштабной атаки России по Украине в субботу, 22 октября, украинским военным удалось сбить 18 ракет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Враг атаковал по меньшей мере десятью самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области", - говорится в сообщении.

Сколько российских ракет было выпущено?

По данным военных, было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555).

"Кроме того, рашисты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Всего - 16 пусков", - добавили в ВС.

Сколько ракет удалось сбить?

С 7.00 до 11.00 утра в зонах ответственности воздушного командования "Юг", воздушного командования "Центр", воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильно-огневыми группами уничтожены 18 крылатых ракет врага:

  • 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крылатых ракет "Калибр".

Как сообщалось, несколько ракет, которые направлялись на столицу, были сбиты в Киевской области.

Также утром 22 октября над Черниговской и Сумской областями подразделения Воздушных сил уничтожили две ракеты.

Напомним, утром, 22 октября, Россия прибегла к очередному массированному удару по Украине. В ряде областей раздались взрывы, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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