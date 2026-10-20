Четыре бота и 27 часов: Gemini 4 полностью прошел Minecraft

Как проходил эксперимент?

Исследователи команды Gemini 4 поместили четырех ИИ-агентов в случайно сгенерированный мир выживания. Моделям не назначали конкретных ролей, готовых стратегий или специальных игровых инструментов.

Каждый агент управлял персонажем с помощью открытой библиотеки Mineflayer и координировал действия с другими через внутриигровой чат и общую память.

Во время игры алгоритмы самостоятельно распределили обязанности:

один агент занимался изготовлением инструментов;

второй собирал еду и ресурсы;

третий входил в портал и готовил ключевые локации;

четвертый строил укрытие и нанес решающий удар по дракону.

ШИ-агенты предупреждали друг друга об опасностях, делились координатами, подсказывали решения и даже забирали вещи из тел своих виртуальных напарников после их гибели.

Искусственный интеллект самостоятельно прошел Minecraft (скриншот: Google)

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Статистика и стоимость прохождения

В общем , процесс автономного прохождения занял 27 часов и 14 минут , а большую часть времени алгоритмы потратили именно на битву с финальным боссом.

В течение игры четыре агента:

написали и выполнили 2783 программы;

обменялись 229 сообщениями в чате;

погибли 605 раз.

За ходом эксперимента следил пятый независимый агент-наблюдатель. Он фиксировал отсутствие нарушений и формировал отчеты.

В общей сложности системы использовали 1,35 миллиарда входных токенов, а итоговая стоимость вычислений по стандартным тарифам Gemini составила около 1620 долларов (или 810 долларов по оптовой цене).

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Почему это важно для развития ИИ?

По словам ученых Google, это первое в мире полностью автономное прохождение Minecraft по общим ИИ-моделям без предварительно разведанного мира или созданных человеком алгоритмов под конкретные задачи.

Для успешного финиша искусственному интеллекту потребовалось удерживать единый последовательный план на протяжении тысяч взаимосвязанных шагов и более суток непрерывной работы.

Специалисты Google резюмируют: успех эксперимента показывает, что современные генеративные ИИ модели способны решать комплексные задачи в сложных средах без создания специализированного программного обеспечения.