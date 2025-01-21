В Черном море зафиксирован российский корабль с "Калибрами" на борту

Напомним, в Минобороны Украины отметили, что в этом году возможности отечественного ОПК могут достичь 35 млрд долларов.

Иран может передать России оружие, из которого агрессор может атаковать морские дроны ВСУ.

Тем временем у российских захватчиков есть штурмовые успехи и продвижение в Донецкой области.

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