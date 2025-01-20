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Иран может передать России оружие для противостояния украинским морским дронам, - ISW

Понедельник 20 января 2025 03:14
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Иран может передать России оружие для противостояния украинским морским дронам, - ISW Фото: россияне могут получить от Ирана пулеметы для сбивания морских дронов ВСУ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Правительство Российской Федерации может продолжить импорт новой военной техники из Ирана после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между странами. Россияне могут получить БпЛА, баллистические ракеты и пулеметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По словам одного из российских блогеров, Россия может продать Ирану современные истребители Су-35С, Су-30СМ и Су-57 и системы противовоздушной обороны С-300.

В ответ Иран передаст РФ современные иранские ударные и разведывательные беспилотники, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а также дальнобойные поворотные пулеметы "Мохаррам" 50 калибра.

Блогер предположил, что вероятное поступление пулеметов "Мохаррам", может помочь российским войскам противодействовать украинским морским беспилотникам ВСУ в Черном море.

Договор о сотрудничестве РФ и Ирана

17 января российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Содержание договора не обнародовалось.

Незадолго до подписания документа, Иран отправил в Россию тайную дипломатическую миссию, чтобы укрепить армию и заручиться поддержкой Москвы в вопросе ядерной программы.

Летом 2024 года северокорейский лидер Ким Чен Ын подписал соглашение о партнерстве с Россией.

Позже Северная Корея отправила в РФ около 12 тысяч военных. Они участвуют в боях против Украины в Курской области, но терпят колоссальные потери.

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