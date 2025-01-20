Иран может передать России оружие для противостояния украинским морским дронам, - ISW
Правительство Российской Федерации может продолжить импорт новой военной техники из Ирана после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между странами. Россияне могут получить БпЛА, баллистические ракеты и пулеметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
По словам одного из российских блогеров, Россия может продать Ирану современные истребители Су-35С, Су-30СМ и Су-57 и системы противовоздушной обороны С-300.
В ответ Иран передаст РФ современные иранские ударные и разведывательные беспилотники, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а также дальнобойные поворотные пулеметы "Мохаррам" 50 калибра.
Блогер предположил, что вероятное поступление пулеметов "Мохаррам", может помочь российским войскам противодействовать украинским морским беспилотникам ВСУ в Черном море.
Договор о сотрудничестве РФ и Ирана
17 января российский диктатор Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Содержание договора не обнародовалось.
Незадолго до подписания документа, Иран отправил в Россию тайную дипломатическую миссию, чтобы укрепить армию и заручиться поддержкой Москвы в вопросе ядерной программы.
Летом 2024 года северокорейский лидер Ким Чен Ын подписал соглашение о партнерстве с Россией.
Позже Северная Корея отправила в РФ около 12 тысяч военных. Они участвуют в боях против Украины в Курской области, но терпят колоссальные потери.
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