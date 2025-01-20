Иран может передать России оружие для противостояния украинским морским дронам, - ISW

Правительство Российской Федерации может продолжить импорт новой военной техники из Ирана после подписания соглашения о стратегическом партнерстве между странами. Россияне могут получить БпЛА, баллистические ракеты и пулеметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По словам одного из российских блогеров, Россия может продать Ирану современные истребители Су-35С, Су-30СМ и Су-57 и системы противовоздушной обороны С-300.

В ответ Иран передаст РФ современные иранские ударные и разведывательные беспилотники, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а также дальнобойные поворотные пулеметы "Мохаррам" 50 калибра.

Блогер предположил, что вероятное поступление пулеметов "Мохаррам", может помочь российским войскам противодействовать украинским морским беспилотникам ВСУ в Черном море.