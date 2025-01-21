У Чорному морі зафіксовано російський корабель з "Калібрами" на борту

Нагадаємо, у Міноборони України зазначили, що в цьому році спроможності вітчизняного ОПК можуть сягнути 35 млрд доларів.

Іран може передати Росії зброю, з якої агресор може атакувати морські дрони ЗСУ.

Тим часом російські загарбники мають штурмові успіхи та просування у Донецькій області.

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