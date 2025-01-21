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У Чорному морі зафіксовано російський корабель з "Калібрами" на борту

Фото: Росія вивела у Чорне море корабель з ракетами "Калібр" (скрін з відео YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Зранку 21 січня у Чорне море армія РФ вивела на чергування військовий корабель. Він здатний перевозити і запускати крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.

У разі обстрілу, судно може одночасно запустити до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

Натомість в Азовському морі ворожі кораблі сьогодні відсутні.

У Середземному морі дислокуються 6 ворожих кораблів. З них 2 є носіями ракет "Калібр", загальний залп до 22 ракет.

Також військові поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 4 судна, з них жодне не рухалося з протоки Босфор.

У ВМС також зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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