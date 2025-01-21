В Черном море зафиксирован российский корабль с "Калибрами" на борту
Утром 21 января в Черное море армия РФ вывела на дежурство военный корабль. Он способен перевозить и запускать крылатые ракеты "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.
В случае обстрела, судно может одновременно запустить до 4 крылатых ракет типа "Калибр".
Зато в Азовском море вражеские корабли сегодня отсутствуют.
В Средиземном море дислоцируются 6 вражеских кораблей. Из них 2 являются носителями ракет "Калибр", общий залп до 22 ракет.
Также военные проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 8 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.
В ВМС также отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, в Минобороны Украины отметили, что в этом году возможности отечественного ОПК могут достичь 35 млрд долларов.
Иран может передать России оружие, из которого агрессор может атаковать морские дроны ВСУ.
Тем временем у российских захватчиков есть штурмовые успехи и продвижение в Донецкой области.
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