У Чорному морі зафіксовано російський корабель з "Калібрами" на борту

Зранку 21 січня у Чорне море армія РФ вивела на чергування військовий корабель. Він здатний перевозити і запускати крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.

У ВМС також зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Також військові поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

У Середземному морі дислокуються 6 ворожих кораблів. З них 2 є носіями ракет "Калібр", загальний залп до 22 ракет.

Натомість в Азовському морі ворожі кораблі сьогодні відсутні.

У разі обстрілу, судно може одночасно запустити до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

Нагадаємо, у Міноборони України зазначили, що в цьому році спроможності вітчизняного ОПК можуть сягнути 35 млрд доларів.

Іран може передати Росії зброю, з якої агресор може атакувати морські дрони ЗСУ.

Тим часом російські загарбники мають штурмові успіхи та просування у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.