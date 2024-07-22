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В Черном море российские корабли отсутствуют, - ВМС ВСУ

Понедельник 22 июля 2024 06:53
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В Черном море российские корабли отсутствуют, - ВМС ВСУ Фото: ракеты "Калибр" (zahid.net)/
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на утро понедельника, 22 июля, зафиксирован только один российский корабль-ракетоноситель – в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 6.30 в Черном море корабли РФ отсутствуют.

В Азовском море есть два корабля, однако ни один из них не ракетоноситель.

Единственный носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет находится в Средиземном море.

Кроме того, в ВМС сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В Черном море российские корабли отсутствуют, - ВМС ВСУ

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне продолжают выводить носители "Калибров" в Средиземное море. По его словам, противник может применить такое вооружение для продолжения геноцида сирийцев.

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