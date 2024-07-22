В Черном море российские корабли отсутствуют, - ВМС ВСУ

По состоянию на утро понедельника, 22 июля, зафиксирован только один российский корабль-ракетоноситель – в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 6.30 в Черном море корабли РФ отсутствуют.

В Азовском море есть два корабля, однако ни один из них не ракетоноситель.

Единственный носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет находится в Средиземном море.

Кроме того, в ВМС сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили: