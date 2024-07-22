В Черном море российские корабли отсутствуют, - ВМС ВСУ
По состоянию на утро понедельника, 22 июля, зафиксирован только один российский корабль-ракетоноситель – в Средиземном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.
По состоянию на 6.30 в Черном море корабли РФ отсутствуют.
В Азовском море есть два корабля, однако ни один из них не ракетоноситель.
Единственный носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет находится в Средиземном море.
Кроме того, в ВМС сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.
Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне продолжают выводить носители "Калибров" в Средиземное море. По его словам, противник может применить такое вооружение для продолжения геноцида сирийцев.
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