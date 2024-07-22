У Чорному морі російські кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ

Станом на ранок понеділка, 22 липня, зафіксований лише один російський корабель-ракетоносій - у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 6:30 в Чорному морі кораблі РФ відсутні.

В Азовському морі є два кораблі, проте жоден з них не є ракетоносієм.

Єдиний носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет знаходиться у Середземному морі.

Крім того, у ВМС повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили: