У Чорному морі російські кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ
Станом на ранок понеділка, 22 липня, зафіксований лише один російський корабель-ракетоносій - у Середземному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 6:30 в Чорному морі кораблі РФ відсутні.
В Азовському морі є два кораблі, проте жоден з них не є ракетоносієм.
Єдиний носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет знаходиться у Середземному морі.
Крім того, у ВМС повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни продовжують виводити носії "Калібрів" у Середземне море. За його словами, противник може застосувати таке озброєння для продовження геноциду сирійців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.