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У Чорному морі російські кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ

Понеділок 22 липня 2024 06:53
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У Чорному морі російські кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ Фото: ракети "Калібр" (zahid.net)/
Автор: Вадим Ребрина

Станом на ранок понеділка, 22 липня, зафіксований лише один російський корабель-ракетоносій - у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 6:30 в Чорному морі кораблі РФ відсутні.

В Азовському морі є два кораблі, проте жоден з них не є ракетоносієм.

Єдиний носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет знаходиться у Середземному морі.

Крім того, у ВМС повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

У Чорному морі російські кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ

Нагадаємо, раніше спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни продовжують виводити носії "Калібрів" у Середземне море. За його словами, противник може застосувати таке озброєння для продовження геноциду сирійців.

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