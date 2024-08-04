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В Черном море на данный момент один вражеский носитель крылатых ракет

Воскресенье 04 августа 2024 06:58
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В Черном море на данный момент один вражеский носитель крылатых ракет Фото: ракеты "Калибр" (zahid.net)
Автор: Вадим Ребрина

В Черном море сегодня утром, 4 августа, фиксируется пребывание одного российского носителя крылатых ракет "Калибр", который страна-агрессор вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

Военные уточнили, что общий залп носителя – до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 6 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В Черном море на данный момент один вражеский носитель крылатых ракет

    Напомним, Силы обороны Украины провели успешную атаку на российские военные объекты в Крыму. Как результат, поразили четыре пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также окончательно уничтожили подлодку "Ростов-на-Дону", которая была носителем "Калибров".

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