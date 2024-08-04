В Чорному морі наразі один ворожий носій крилатих ракет
В Чорному морі сьогодні вранці, 4 серпня, фіксується перебування одного російського носія крилатих ракет "Калібр", який країна-агресор вивела на бойове чергування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
Військові уточнили, що загальний залп носія - до 4 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, Сили оборони України провели успішну атаку на російські військові об'єкти в Криму. Як результат, вразили чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", а також остаточно знищили підводний човен "Ростов-на-Дону", який був носієм "Калібрів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.