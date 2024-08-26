В Черном море горят "вышки Бойко": что известно о ситуации на трех платформах (фото)

В Черном море загорелись все "вышки Бойко". Три буровые платформы подверглись нападению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер".

Отмечается, что все три буровые платформы к востоку от острова Змеиный подверглись нападению. По состоянию на 24 августа средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма. Фото: ситуация на "вышках Бойко" в Черном море (twitter.com/MT_Anderson) Отмечается, что ранее Украина уже наносила удары по "вышкам Бойко". Там российские военные прятали оборудование для слежки за ВСУ в акватории Черного моря.