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У Чорному морі горять "вишки Бойко": що відомо про ситуацію на трьох платформах (фото)

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 12:59
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У Чорному морі горять "вишки Бойко": що відомо про ситуацію на трьох платформах (фото) Фото: у Чорному морі горять вишки Бойка (gur.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

У Чорному морі загорілися всі "вишки Бойка". Три бурові платформи зазнали нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Крымский ветер".

Зазначається, що усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу. Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму.

У Чорному морі горять &quot;вишки Бойко&quot;: що відомо про ситуацію на трьох платформах (фото)Фото: ситуація на "вишках Бойко" у Чорному морі (twitter.com/MT_Anderson)

Зазначається, що раніше Україна вже завдавала ударів по "вишках Бойка". Там російські військові ховали обладнання для стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.

Вишки Бойка

Україна повернула під контроль вишки у вересні 2023 року - бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також самопідйомні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Під час операції спецпризначенцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів типу НАР і РЛС "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Як повідомляв представник ГУР МО України Андрій Юсов, після звільнення "вишок Бойка" ЗС Росії втратили можливості ведення розвідки в небі, на воді та на суходолі, а Сили оборони розширили можливості проводити наступні успішні операції в Чорному морі та Криму.

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