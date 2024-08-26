У Чорному морі горять "вишки Бойко": що відомо про ситуацію на трьох платформах (фото)

У Чорному морі загорілися всі "вишки Бойка". Три бурові платформи зазнали нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Крымский ветер".

Зазначається, що усі три бурові платформи на схід від острова Зміїний зазнали нападу. Станом на 24 серпня, середня платформа горить, а з 3-ї платформи йде стовп диму. Фото: ситуація на "вишках Бойко" у Чорному морі (twitter.com/MT_Anderson) Зазначається, що раніше Україна вже завдавала ударів по "вишках Бойка". Там російські військові ховали обладнання для стеження за ЗСУ в акваторії Чорного моря.