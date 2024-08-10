В Черном море фиксируют российский корабль с "Калибрами", - ВМС ВСУ

Сегодня утром в Черном море фиксируется только один российский корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Военные рассказали, что этот корабль РФ в Чорном море может выпустить общим залпом до 4 ракет.
Вместе с тем в Азовском море до сих пор не наблюдаются вражеские корабли.
А в Средиземном море были замечены 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
В украинских ВМС добавили, что сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты сконцентрировались на подлодках вместо надводных судов.
Вместе с тем напомним, что 2 августа ВСУ потопили российскую подлодку "Ростов-на-Дону" ЧФ РФ в порту оккупированного Севастополя.
Добавим, что по мнению аналитиков Defence Express, уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону" свидетельствует о невозможности для российских оккупантов ремонтировать свои субмарины в Черном море. Эксперты указывают, что потопление "Ростова" выведет из строя еще четыре субмарины РФ.
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