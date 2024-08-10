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В Черном море фиксируют российский корабль с "Калибрами", - ВМС ВСУ

Фото: РФ вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр" (скрин из видео YouTube)
Автор: Владимир Костырин

Сегодня утром в Черном море фиксируется только один российский корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные рассказали, что этот корабль РФ в Чорном море может выпустить общим залпом до 4 ракет.

Вместе с тем в Азовском море до сих пор не наблюдаются вражеские корабли.

А в Средиземном море были замечены 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В украинских ВМС добавили, что сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что российские оккупанты сконцентрировались на подлодках вместо надводных судов.

Вместе с тем напомним, что 2 августа ВСУ потопили российскую подлодку "Ростов-на-Дону" ЧФ РФ в порту оккупированного Севастополя.

Добавим, что по мнению аналитиков Defence Express, уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону" свидетельствует о невозможности для российских оккупантов ремонтировать свои субмарины в Черном море. Эксперты указывают, что потопление "Ростова" выведет из строя еще четыре субмарины РФ.

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Чорне мореАзовское мореВМС Украины