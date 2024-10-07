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Россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС ВСУ

Понедельник 07 октября 2024 07:30
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Россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС ВСУ Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сегодня их в два раза больше, чем в прошлый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил (ВМС ВСУ).

В частности, по состоянию на 06:00, 7 октября, в Черном море находятся 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

В то же время в Азовском море корабли врага отсутствуют. Однако зафиксировано 3 вражеских судна в Средиземном море, из которых 2 являются носителями "Калибров" и могут иметь общий залп до 20 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что в Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС ВСУ

Напомним, вчера в акватории Черного моря находилось два корабля РФ, которые были носителями "Калибров" общим залпом до 8 ракет. В Азовском море, как и сегодня, ракетоносителей не было. Однако они находились в Средиземном море. Из 3 кораблей, 2 были носителями ракет типа "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

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