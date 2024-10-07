РФ будет чаще бить по Украине "Калибрами", чем ракетами Х-101: эксперт назвал причину

Россия может чаще использовать для ударов по Украине ракеты "Калибр", чем Х-101. У врага была возможность накопить большое количество "Калибров".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Эксперт обратил внимание, что россияне постоянно выводят в море ракетоносители, чтобы создать угрозу атак.

При этом вчера, 6 октября, на фоне приближения дня рождения российского диктатора Владимира Путина россияне выводили в море семь ракетоносителей для психологического давления, поскольку Украина ожидала удара.

По мнению Храпчинского, сейчас "есть определенные вопросы" насчет запасов у россиян ракет Х-101/555.

"Относительно "Калибров", то они в свое время за счет потери большого количества носителей смогли накопить данный тип ракет. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы будем видеть большее применение "Калибров", чем крылатых ракет класса Х-101", - добавил он.