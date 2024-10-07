ua en ru
Пн, 07 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ будет чаще бить по Украине "Калибрами", чем ракетами Х-101: эксперт назвал причину

Киев, Понедельник 07 октября 2024 17:57
UA EN RU
РФ будет чаще бить по Украине "Калибрами", чем ракетами Х-101: эксперт назвал причину Иллюстративное фото: Россия может чаще применять "Калибры" (скриншот)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Россия может чаще использовать для ударов по Украине ракеты "Калибр", чем Х-101. У врага была возможность накопить большое количество "Калибров".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Эксперт обратил внимание, что россияне постоянно выводят в море ракетоносители, чтобы создать угрозу атак.

При этом вчера, 6 октября, на фоне приближения дня рождения российского диктатора Владимира Путина россияне выводили в море семь ракетоносителей для психологического давления, поскольку Украина ожидала удара.

По мнению Храпчинского, сейчас "есть определенные вопросы" насчет запасов у россиян ракет Х-101/555.

"Относительно "Калибров", то они в свое время за счет потери большого количества носителей смогли накопить данный тип ракет. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы будем видеть большее применение "Калибров", чем крылатых ракет класса Х-101", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 6 октября, стало известно, что россияне выводят в Черное море дополнительные ракетоносители.

При этом еще в июле спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне строят унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов".

К слову, последний массированный удар россиян по Украине произошел 27 августа. Тогда враг применил для атаки 10 ракет и 85 дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ракетный удар Ракеты
NEWS
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине
DAILY
Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Год после атаки ХАМАС. Как Израиль ведет войну против террористов и что будет дальше