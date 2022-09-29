В Черногории задержали несколько десятков россиян по подозрению в шпионаже

Власти Черногории начали расследование в отношении граждан России по обвинению в шпионаже. В преступной деятельности подозреваются шесть российских дипломатов, 30 граждан России с временным видом на жительство и два черногорца. Все они задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полиция также провела обыски в нескольких квартирах в поисках доказательств заговора и шпионажа.

"По решению суда полиция проводит обыски в ряде квартир и других помещений в связи с обоснованными подозрениями в сговоре с целью создания преступного формирования и шпионаже", - заявил пресс-секретарь Агентства национальной безопасности Черногории Вукас Радонич.

По его словам, после завершения обысков будет определено, кому будут предъявлены обвинения, и кто будет находиться под стражей до суда.