Чорногорія теж ввела санкції проти Росії

Чорногорія запровадила санкції проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було прийнято сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чорногорського прем'єра Дрітана Абазовича.

"Уряд Чорногорії вжив обмежувальних заходів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Дякую всім міністрам за їх співпрацю," - зазначив він.

Відзначимо, що конкретно входить в чорногорські санкції проти Росії, поки не уточнюється.

Росія є великим інвестором в Чорногорії, багато росіян, в тому числі олігархи, мають в цій країні нерухомість і яхти. Напередодні з країни вислали чотирьох російських дипломатів.