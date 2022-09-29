У Чорногорії затримали кілька десятків росіян за підозрою у шпигунстві

Влада Чорногорії розпочала розслідування щодо громадян Росії за звинуваченням у шпигунстві. У злочинній діяльності підозрюються шість російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовою посвідкою на проживання та два чорногорці. Усіх їх затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція також провела обшуки у кількох квартирах у пошуках доказів змови та шпигунства.

"За рішенням суду поліція проводить обшуки у низці квартир та інших приміщень у зв'язку з обґрунтованими підозрами у змові з метою створення злочинного формування та шпигунства", - заявив прес-секретар Агентства національної безпеки Чорногорії Вукас Радонич.

За його словами, після завершення обшуків буде визначено, кому буде пред'явлено звинувачення, і хто перебуватиме під вартою до суду.