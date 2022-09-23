В Черногории парламент запустил процедуру отставки президента
Парламент Черногории решением большинства принял предложение о запуске процедуры отставки президента Мило Джукановича из-за нарушения конституции страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.
Из 80 членов парламента Черногории за предложение импичмента высказался 41 депутат.
Джукановича обвиняют в нарушении статьи 95 параграфа 5 конституции страны - он не пригласил все парламентские партии на консультации по кандидатуре будущего премьер-министра.
Джуканович с 1991 года фактически руководит страной, попеременно занимая должности президента и премьер-министра страны.
Напомним, правительству Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем 20 августа подавляющим большинством вынесли вотум недоверия. Это случилось менее чем через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью (СПЦ).
Отметим, что Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было в апреле.
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