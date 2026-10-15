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Черногория вслед за ЕС ограничила защиту для украинских мужчин

18:45 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Черногория вслед за ЕС ограничила защиту для украинских мужчин Фото: Черногория обновляет условия защиты украинцев (Getty Images)
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Временную защиту для украинских военнообязанных в Черногории теперь будут предоставлять по более строгим условиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Новые правила предусматривают, что статус будут предоставлять только военнообязанным украинцам, которые до прибытия в Черногорию фактически проживали в Украине и исполнили военную обязанность или были освобождены от него.

В то же время, эти ограничения не распространяются на граждан Украины, которые уже пользуются временной защитой в стране.

В правительстве отметили, что решение полностью согласуется с Имплементационным решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года.

Напомним, Европейские государства продолжают адаптировать правила пребывания вынужденных переселенцев из Украины, регулярно пересматривая миграционную политику.

В частности, в соседних и европейских странах согласовываются внутреннее законодательство с решениями на уровне Европейского Союза для единого подхода к учету граждан.

Ранее стало известно, что в Литве изменили условия предоставления временной защиты для украинских мужчин, введя обязательное требование предоставить подтверждение прохождения военной службы в Украине для оформления или продления документа.

На фоне усиления европейских правил Венгрия отказалась выполнять новые ограничения ЕС по убежищу для украинцев, имеющих неисполненную военную обязанность, и продолжила предоставлять убежище всем беженцам.

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