Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Албанії та Чорногорії
В Україну у середу, 15 червня, прибули прем'єр-міністр Абанії Еді Рама та очільник уряду Чорногорії Дрітан Абазович. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Зеленський зазначив, що для України важлива міжнародна підтримка, особливо в умовах війни. Тому глава держави подякував політикам за візит.
"До України продовжують приїжджати міжнародні партнери. І це важливий прояв підтримки нашого народу. Сьогодні зустрічаюся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в Україні з візитом побувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Вона провела зустріч з Володимиром Зеленським.
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