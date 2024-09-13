В Чернобыльской зоне ввели карантин: какую опасность обнаружили

В зоне отчуждения у волка обнаружили бешенство

ГАЗВ объявил территорию отселенного села Буда-Варовичи с лесами в радиусе 10 км неблагополучными по бешенству и ввело карантинные ограничения. Причиной является бешенство у волка в этой местности, которое подтвердили в лаборатории Госпродпотребслужбы.

Территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесена к зоне угрозы. Специалисты разработали план мероприятий по ликвидации очага бешенства возле Буда-Варовичей.

Чем опасно бешенство для человека

Бешенство – особо опасное вирусное заболевание, которым могут болеть все теплокровные животные и люди. Для болезни характерно острое течение, поражение нервной системы и летальность.

Чаще всего бешенство переносят дикие животные, в основном - лисы и енотовидные собаки.

Для предотвращения возникновения бешенства необходимо соблюдать правила содержания и выгула домашних собак и кошек, а также остерегаться бездомных, а тем более диких животных, которые не боятся сами подойти.

При всех контактах с животными необходимо:

промыть рану, ссадину, царапину большим количеством проточной воды с мылом;

обработать раны йодной настойкой;

наложить стерильную повязку;

немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Если несвоевременно обратиться к врачам после укуса зараженного животного и не провести профилактическое лечение, наступает смерть.