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В Чернобыльской зоне ввели карантин: какую опасность обнаружили

Фото: Волки в дикой природе (иллюстративный freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чернобыльской зоне ввели карантинные ограничения на территории вблизи бывшего населенного пункта Буда-Варовичи. Причиной является подтвержденное бешенство у волка.

Территория Чернобыльского заповедника отнесена к угрожающей зоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).

В зоне отчуждения у волка обнаружили бешенство

ГАЗВ объявил территорию отселенного села Буда-Варовичи с лесами в радиусе 10 км неблагополучными по бешенству и ввело карантинные ограничения. Причиной является бешенство у волка в этой местности, которое подтвердили в лаборатории Госпродпотребслужбы.

Территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесена к зоне угрозы. Специалисты разработали план мероприятий по ликвидации очага бешенства возле Буда-Варовичей.

Чем опасно бешенство для человека

Бешенство – особо опасное вирусное заболевание, которым могут болеть все теплокровные животные и люди. Для болезни характерно острое течение, поражение нервной системы и летальность.

Чаще всего бешенство переносят дикие животные, в основном - лисы и енотовидные собаки.

Для предотвращения возникновения бешенства необходимо соблюдать правила содержания и выгула домашних собак и кошек, а также остерегаться бездомных, а тем более диких животных, которые не боятся сами подойти.

При всех контактах с животными необходимо:

  • промыть рану, ссадину, царапину большим количеством проточной воды с мылом;
  • обработать раны йодной настойкой;
  • наложить стерильную повязку;
  • немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Если несвоевременно обратиться к врачам после укуса зараженного животного и не провести профилактическое лечение, наступает смерть.

Напомним, мы писали, что в Киеве ввели карантин из-за опасного растения.

Также мы рассказывали, что в Чернобыльской зоне восьмые сутки полыхает пожар. Возгорания чаще всего происходят на территориях, которые еще не разминированы.

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