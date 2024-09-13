В Чернобыльской зоне ввели карантин: какую опасность обнаружили

В Чернобыльской зоне ввели карантинные ограничения на территории вблизи бывшего населенного пункта Буда-Варовичи. Причиной является подтвержденное бешенство у волка.
Территория Чернобыльского заповедника отнесена к угрожающей зоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).
ГАЗВ объявил территорию отселенного села Буда-Варовичи с лесами в радиусе 10 км неблагополучными по бешенству и ввело карантинные ограничения. Причиной является бешенство у волка в этой местности, которое подтвердили в лаборатории Госпродпотребслужбы.
Территория Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника отнесена к зоне угрозы. Специалисты разработали план мероприятий по ликвидации очага бешенства возле Буда-Варовичей.
Бешенство – особо опасное вирусное заболевание, которым могут болеть все теплокровные животные и люди. Для болезни характерно острое течение, поражение нервной системы и летальность.
Чаще всего бешенство переносят дикие животные, в основном - лисы и енотовидные собаки.
Для предотвращения возникновения бешенства необходимо соблюдать правила содержания и выгула домашних собак и кошек, а также остерегаться бездомных, а тем более диких животных, которые не боятся сами подойти.
При всех контактах с животными необходимо:
Если несвоевременно обратиться к врачам после укуса зараженного животного и не провести профилактическое лечение, наступает смерть.
Напомним, мы писали, что в Киеве ввели карантин из-за опасного растения.
Также мы рассказывали, что в Чернобыльской зоне восьмые сутки полыхает пожар. Возгорания чаще всего происходят на территориях, которые еще не разминированы.
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