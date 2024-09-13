У Чорнобильській зоні запровадили карантин: яку небезпеку виявили

У Чорнобильській зоні ввели карантинні обмеження на території поблизу колишнього населеного пункту Буда-Варовичі. Причиною є підтверджений сказ у вовка.
Територію Чорнобильського заповідника віднесено до загрозливої зони, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
ДАЗВ оголосило територію відселеного села Буда-Варовичі з лісами у радіусі 10 км неблагополучними щодо сказу та ввело карантинні обмеження. Причиною є сказ у вовка в цій місцевості, який підтвердили у лабораторії Держпродспоживслужби.
Зазначається, що територія Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника віднесена до загрозливої зони. Фахівці розробили план заходів з ліквідації осередку сказу біля Буда-Варовичів.
Сказ - особливо небезпечне вірусне захворювання, яким можуть хворіти усі теплокровні тварини і люди. Для хвороби характерний гострий перебіг, ураження нервової системи і летальність.
Найчастіше сказ переносять дикі тварини, здебільшого - лисиці та єнотовидні собаки.
Для запобігання виникнення сказу потрібно дотримуватися правил утримання та вигулу домашніх собак і котів, а також остерігатися безпритульних, а тим більше диких тварин, які не бояться самі підійти.
При всіх контактах з тваринами необхідно:
Якщо невчасно звернутися до лікарів після укусу зараженої тварини і не провести профілактичне лікування, настає смерть.
Нагадаємо, ми писали, що у Києві запровадили карантин через небезпечну рослину.
Також ми розповідали, що у Чорнобильській зоні восьму добу вирує пожежа. Займання найчастіше відбуваються на територіях, які ще не розміновані.
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