В Чернобыльской зоне восьмые сутки бурлит пожар: что известно

Больше недели бурлит пожар в Чернобыльской зоне. Возгорание произошло в зоне отчуждения еще 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Столичного округа .

Экологи говорят, что по состоянию на сегодняшний день активным остается лишь одна ячейка в Вильчевском лесничестве. Там продолжаются работы по тушению и постоянному дежурству спасательных подразделений.

Сообщается, что на шести участках, в том числе в Беновском лесничестве, продолжается наблюдение. Тлеющие остатки заливают водой, поскольку они могут быть опасными.

"Начальная динамика распространения пожаров вызвала беспокойство из-за аналогии с событиями 2020 года, когда огнем было охвачено 67 000 гектаров. Однако, благодаря оперативному реагированию, в этом году площадь, пораженная огнем, составляет около 3 500 гектаров, что составляет лишь 5,5% от масштабов 2020 года. Под контролем остается треть этой территории", - говорится в заявлении службы.

Экологи говорят, что нынешний пожарный сезон характеризуется экстремальной засухой из-за высоких температур и отсутствия осадков. Они объясняют, что возгорания чаще всего происходят на территориях, которые еще не разминированы. Именно это вызывает затруднения для пожарных. Из-за отсутствия доступа к таким участкам и ограниченного мониторинга с помощью дронов, организация работ претерпела значительные изменения.

"Стоит отметить скорую реакцию ведомственной пожарной охраны и подразделений ГСЧС зоны отчуждения, а также оперативное привлечение дополнительных сил из соседних областей, что позволило справиться с распространением пожаров, разнесенных сильным ветром", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время привлечены около 20 единиц техники, в том числе пожарные машины, тракторы, цистерны, а также ранцевые огнетушители и бензопилы. У ликвидаторов пожара есть индивидуальные дозиметры. Также

специалисты осуществляют усиленный контроль радиационного состояния воздуха и радиационно-дозиметрический контроль на выезде из зоны отчуждения.

К тушению привлечены: ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", Чернобыльский биосферный заповедник, ГСП "Экоцентр", Чернобыльская АЭС, а также ГСЧС Украины и Министерство защиты окружающей среды.

Отмечается, что радиационный фон остается внутри нормы, поэтому угрозы для населения нет.

Фото: пожар в Чернобыльской зоне (facebook.com SEI.CD)