Кожаное платье и бордовый тренч: Надя Матвеева показала модный образ для уверенных женщин

Четверг 27 ноября 2025 07:15
UA EN RU
Кожаное платье и бордовый тренч: Надя Матвеева показала модный образ для уверенных женщин Надежда Матвеева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Надежда Матвеева показала стильный total look с кожаным платьем и бордовым тренчем. Образ подчеркивает уверенность и элегантность, дополненную классическими туфлями и минималистическими аксессуарами.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала телеведущая

Главными акцентами "лука" стали кожа и насыщенный бордовый оттенок, который также называют винный, марсала или "гнилая вишня". Эксперты отмечают, что именно такие цветовые сочетания и материала становятся главными трендами этого сезона.

Акцентный кожаный тренч

Ключевым элементом образа стал длинный кожаный тренч. Это классический фасон с отложным воротником и поясом на талии, что подчеркивает фигуру и придает образу строгости. Кожа имеет глянцевую текстуру, а глубокий бордовый цвет придает образ драматизма и элегантности.

Как отмечают стилисты, бордовый тренч - одна из ключевых тенденций сезона, поскольку это альтернативный вариант классического черного, который выглядит более роскошно и универсально.

Кожаное платье и бордовый тренч: Надя Матвеева показала модный образ для уверенных женщинНадя Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

Кожаное платье-футляр

Под тренч Надежда надела платье-футляр из такого же материала. Шоколадно-коричневый оттенок создает гармоничный контраст с бордовым плащом.

Платье имеет высокую горловину и интересную деталь на груди, похожую на узел или драпировку, что придает текстуру и визуальную сложность. Фасон идеально подчеркивает фигуру, оставаясь при этом элегантным и сдержанным.

Кожаное платье и бордовый тренч: Надя Матвеева показала модный образ для уверенных женщинНадя Матвеева показала модный лук (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya) 

Обувь и аксессуары

Образ дополнили классические туфли-лодочки на высоком каблуке в тон к тренчу, что создает ощущение единства цветного блока. Легкие, но броские серьги золотистого оттенка с логотипом напоминают стиль Chanel и придают мерцание, не перегружая общий вид.

Прическа - пышные, объемные локоны, макияж - с акцентом на губах в теплых красно-коричневых тонах. Такое сочетание подчеркивает женственность, уверенность и гламурный образ.

Почему этот образ трендовый

Эксперты выделяют несколько причин популярности total leather look:

  • кожаные элементы: сочетание тренча и платья из одного материала демонстрирует смелость и современность;
  • бордовый цвет: глубокий оттенок марсала создает роскошный и универсальный лук;
  • удачное цветовое сочетание: комбинация бордового и шоколадного выглядит изысканно и стильно;
  • женственность и сила: длинный тренч и платье-футляр создают образ уверенной, сильной и одновременно женственной леди.

Модный total look от Надежды Матвеевой уже успел стать примером того, как совмещать смелые тренды и классические элементы гардероба, оставаясь элегантной и современной.

Кожаное платье и бордовый тренч: Надя Матвеева показала модный образ для уверенных женщинНадя Матвеева (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Тренды Модные тренды Стиль жизни
