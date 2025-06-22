Черный дым до неба: Силы обороны сожгли российский товарняк с топливом (видео)
Украинские защитники уничтожили вражеские железнодорожные цистерны с топливом. Это произошло на временно оккупированной территории Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Разведка отмечает, что операция была проведена 22 июня 2025 года. В ней принимали участие воины спецподразделения ГУР МО "Кабул 9" во взаимодействии с ОСГВ "Хортица", ОТГ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи Next.
Защитники успешно атаковали товарняк российских захватчиков - сожгли цистерны с топливом, предназначенным для вражеской преступной армии.
Операторы ударных дронов военной разведки атаковали цистерны на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск Запорожской области.
"Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", - отметили в ГУР.
Фото: воины ГУР сожгли цистерны врага в Запорожской области (скриншот deepstatemap.live)
Стоит отметить, что вечером 21 июня в сети сообщили о пожаре вблизи оккупированного Токмака Запорожской области.
Сообщалось, что якобы Силы обороны поразили вражеский поезд на участке между селом Левадное и Молочанском. На кадрах опубликованных в сети можно было увидеть, что горело 11 цистерн, а дым был заметен аж за 15-20 км.
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