Черный дым до неба: Силы обороны сожгли российский товарняк с топливом (видео)

Украинские защитники уничтожили вражеские железнодорожные цистерны с топливом. Это произошло на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка отмечает, что операция была проведена 22 июня 2025 года. В ней принимали участие воины спецподразделения ГУР МО "Кабул 9" во взаимодействии с ОСГВ "Хортица", ОТГ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи Next.

Защитники успешно атаковали товарняк российских захватчиков - сожгли цистерны с топливом, предназначенным для вражеской преступной армии.





Операторы ударных дронов военной разведки атаковали цистерны на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск Запорожской области.

"Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес", - отметили в ГУР.



Фото: воины ГУР сожгли цистерны врага в Запорожской области (скриншот deepstatemap.live)