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Чорний дим аж до неба: Сили оборони спалили російський товарняк з пальним (відео)

Левадне, Неділя 22 червня 2025 13:50
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Чорний дим аж до неба: Сили оборони спалили російський товарняк з пальним (відео) Фото: розвідники спалили залізничні цистерни з пальним ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили ворожі залізничні цистерни з пальним. Це сталося на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Розвідка зазначає, що операція була проведена 22 червня 2025 року. У ній брали участь воїни спецпідрозділу ГУР МО "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку Next.

Захисники успішно атакували товарняк російських загарбників - спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.



Оператори ударних дронів воєнної розвідки атакували цистерни на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ Запорізької області.

"Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес", - зазначили в ГУР.
Чорний дим аж до неба: Сили оборони спалили російський товарняк з пальним (відео)
Фото: воїни ГУР спалили цистерни ворога у Запорізькій області (скриншот deepstatemap.live)

Варто зазначити, що ввечері 21 червня у мережі повідомили про пожежу поблизу окупованого Токмака Запорізької області.

Повідомлялося, що нібито Сили оборони уразили ворожий потяг на ділянці між селом Левадне та Молочанськом. На кадрах опублікованих у мережі можна було побачити, що горіло 11 цистерн, а дим був помітний аж за 15-20 км.

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