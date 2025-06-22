Чорний дим аж до неба: Сили оборони спалили російський товарняк з пальним (відео)

Українські захисники знищили ворожі залізничні цистерни з пальним. Це сталося на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Розвідка зазначає, що операція була проведена 22 червня 2025 року. У ній брали участь воїни спецпідрозділу ГУР МО "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку Next.

Захисники успішно атакували товарняк російських загарбників - спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.





Оператори ударних дронів воєнної розвідки атакували цистерни на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ Запорізької області.

"Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес", - зазначили в ГУР.



Фото: воїни ГУР спалили цистерни ворога у Запорізькій області (скриншот deepstatemap.live)

