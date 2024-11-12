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"Черный день" для россиян в Курской области: остатки штурмовиков прячутся в посадках

Фото: Наступление россиян в Курской области провалилось (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска пытались атаковать украинские позиции в Курской области. Однако наступление оказалось провальным, а остатки штурмовиков скрываются в посадках.

Об этом заявила пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время телемарафона.

По ее словам, ситуация в Курской области тяжелая, но контролируемая, чего-то критичного для воинов ВСУ нет.

"Вчера действительно был "черный день" для российских окупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов. То есть они пытались залетать на технике, с десантом и штурмовать населенные пункты. Однако 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47-й ОМБр",- рассказала Блищик.

Она сообщила, что три БТР взорвались на минах, другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов, а также ПТРК "Стугна".

"Другую бронетехнику уничтожили наши смежные бригады с которыми мы стоим на одном направлении. И также были ликвидированы российские захватчики. Та часть, которой удалось выжить, они разбежались и где-то спрятались в посадках. То есть вчера произошел провальный штурм российских оккупантов", - сказала Блищик.

Ситуация в Курской области

Ранее проект Deep State сообщал о чрезвычайно тяжелом дне возле села Новоивановка Курской области, где враг сразу пять раз пытался заскочить в село и его окрестности. В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ.

"Уничтожено по меньшей мере 18 ВВТ из 29. Количество мертвых и раненых уродов посчитать трудно, но число может достигать 300 человек. Конечно, какая-то часть засела в посадках или спаслась бегством", - сообщал Deep State.

 

По данным издания The Telegraph, Владимир Путин в попытке отразить Курскую область в ВСУ направил 50 тысяч российских и северокорейских солдат. Путин хочет вернуть под контроль Курскую область до 20 января, то есть к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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