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В Черное море РФ сегодня не вывела ни одного корабля с "Калибрами"

Фото: в Черное море РФ сегодня не вывела ни одного корабля с "Калибрами" (dfnc ru)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на воскресенье, 6 ноября, Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 0 ракет", - говорится в сообщении.

При этом днем ранее, по данным на утро субботы, 5 ноября и пятницы, 4 ноября, группировку кораблей с "Калибрами" в акватории Черного моря составлял один корабль с 8 крылатыми ракетами указанного типа на борту.

Как сообщалось, в Сумской области сегодня, 6 ноября, сбили российский беспилотник. Это сделали бойцы добровольческих формирований.

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