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У Чорне море РФ сьогодні не вивела жодного корабля з "Калібрами"

Фото: у Чорне море РФ сьогодні не вивела жодного корабля з "Калібрами" (dfnc ru)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на неділю, 6 листопада, Росія не вивела на бойове чергування в Чорне море жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 0 ракет", - йдеться в повідомленні.

При цьому днем раніше, за даними ранку суботи, 5 листопада та п'ятниці, 4 листопада, угруповання кораблів з "Калібрами" в акваторії Чорного моря становив один корабель з 8 крилатими ракетами зазначеного типу на борту.

Як повідомлялося, у Сумській області сьогодні, 6 листопада, збили російського безпілотника. Це зробили бійці добровольчих формувань.

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